وزير التجارة يجري سلسلة تغييرات شملت 3 مناصب في الوزارة (وثيقة)

2021/06/21 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرى وزير التجارة، سلسلة من التغييرات في المناصب شملت عددا من المسؤولين في الوزارة.

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وتظهر وثيقة حصل عليها "ناس"، (21 حزيران 2021)، إنهاء تكليف 3 مسؤولين وتسمية بدلائهم.

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