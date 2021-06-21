2021/06/21 | 23:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الاثنين، على ضرورة قيام مستخدمي تويتر بتأكيد حساباتهم على منصة تويتر قبل ان يتم حذف الحساب من جانب الشركة .واوضح المركز في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر يشن حملة جديدة على الجيوش الالكترونية المركز الخبري الوطني.

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