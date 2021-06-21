2021/06/21 | 23:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني بعد ثمانية أشهر على إغلاقها خلال جائحة كورونا افتتحت حديقة ديزني لاند باريس الترفيهية أبوابها مجدداً للزوار مع الإبقاء على إجراءات السلامة لوقف انتشار الفيروس.وفي أول استقبال للزوار رحبت شخصيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديزني لاند باريس تستقبل عشاقها مجدداً المركز الخبري الوطني.

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