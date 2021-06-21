كهرباء واسط توضح سبب توقف محطة الزبيدية وتعلن عودتها للعمل

2021/06/21 | 23:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية توزيع كهرباء واسط، الاثنين، إعادة محطة الزبيدية إلى العمل بعد إصلاح الخلل الفني.وقال مدير توزيع كهرباء واسط علي كاطع، إن “خللا فنيا أدى الى خروج محطة الزبيدية الحرارية عن الخدمة وكذلك خط الامين – شرق بغداد 400 KV وكذلك خط بسماية – الامين 400 KV، ما أدى الى فقدان 13 الف […]

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