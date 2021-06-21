"قمر الفراولة العملاق" وظواهر اخرى.. هذا ما سنشاهده في السماء الاسبوع الجاري (صور)

2021/06/21 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

هذا الأسبوع يتمحور حول "قمر الفراولة العملاق" ، وهو أكبر وألمع قمر مكتمل هذا الصيف ، حيث يرتفع في الشرق يوم الخميس .

ومع هذا، قبل ذلك ، سيتألق كوكب الزهرة اللامع في الغرب بعد غروب الشمس وأيضًا المريخ أثناء زيارته للمجموعة "خلية النحل "؛ سيكون أمام النجوم مباشرة يوم الأربعاء.

الإثنين 21 يونيو 2021: الزهرة تلتقي بالتوأم

بعد حلول الظلام الليلة سترى كوكب الزهرة يتألق بشكل ساطع على بعد حوالي 5 درجات من بولوكس ، أحد النجمين الساطعين في برج الجوزاء - الآخر هو كاستور.

الأربعاء 23 يونيو 2021: المريخ "في" مجموعة خلية النحل

في مكان منخفض في سماء الليل الغربية والشمالية الغربية ، بعد حلول الظلام ، سيكون المشهد جميل للكوكب الأحمر بين مجموعة من النجوم المرئية المسماة M44 .

الخميس 24 يونيو 2021: "قمر الفراولة العملاق"

ليلة الخمس هو موعد مشاهدة "القمر العملاق" الرابع والأخير لعام 2021 ، حيث سيظهر في الشرق على شكل كرة برتقالية رقيقة ،في الساعة 18:40 بالتوقيت العالمي المنسق .

السبت 26 يونيو 2021: القمر وزحل

سوف يرتفع "قمر الفراولة العملاق" المتضائل فوق الأفق الشرقي حوالي منتصف الليل على بعد 4 درجات فقط من زحل في كوكبة الجدي ، كوكب المشتري خلفه ويرتفع قليلاً بعده ، لذلك يمكنك أن تكون في وقت متأخر من الليل لالتقاط هذا.

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