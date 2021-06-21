2021/06/21 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة عامة للملعب الرئيسي الذي ستجري فيه الألعاب الأولمبية في طوكيو في 21 حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب كازوهيرو نوجي طوكيو (أ ف ب) – أنهى منظّمو أولمبياد طوكيو الاثنين شهورًا من التكهنات مع إعلانهم السماح بحضور عشرة آلاف مشجع كحد أقصى في المنشآت الرياضية، قبل قرابة الشهر من انطلاق الحدث العالمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد عدد المشجعين المسموح به كحد أقصى في أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد عدد المشجعين المسموح به كحد أقصى في أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).