تركيا سترفع حظر التجول الليلي في 1 تموز/يوليو مع تحسن الوضع الوبائي

2021/06/21 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة-(أ ف ب) – أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين رفع حظر التجول الليلي وذلك المطبق أيام الأحد اعتبارا من 1 تموز/يوليو بعدما سجلت بلاده تراجعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 وتسارعا في حملة التلقيح.وقال الرئيس التركي في خطاب متلفز “اعتبارا من 1 تموز/يوليو، سترفع قيود الخروج بالكامل”.لكنه أوضح أن قاعات الحفلات […]

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