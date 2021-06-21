2021/06/21 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحكام القيادة الجامعية – صلاح الدين الجنابي (الخيط الأبيض من الخيط الأسود) المراقب المتخصص لسلوك بعض رؤساء الجامعات والعمداء والقيادات الوزارية يسجل كثير من السلوكيات والقرارات والمصادقة على توصيات لايقال عنها غير صحيحة فقط ولكنها وللاسف تمس السمعة الاكاديمية للجامعة ولها اثار سلبية وبائية وعلى المدى البعيد، فاذا كانت هذه السلوكيات بسبب عدم […]

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