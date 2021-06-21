قاسم الأعرجي لوفد مسيحي : العراق لا يكون عراقا من دون جميع مكوناته وأطيافه

2021/06/21 | 23:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ان : العراق لا يكون عراقا من دون جميع مكوناته وأطيافه.وذكر بيان للمستشارية اليوم الإثنين ان : المستشار التقى اليوم عددا من رجال الدين من المكون المسيحي، ضم أعضاء الهيئة الاستشارية لأبرشية دير مار متي في سهل نينوى وأبرشية بغداد والبصرة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية.وتطرّق اللقاء / حسب البيان / الى : أهمية تعزيز السلم الأهلي والتعايش المجتمعي ضمن الوطن الواحد، في ظل المشتركات التي تجمع طوائف ومكونات الشعب العراقي.وأكد الأعرجي ان : التماسك والتلاحم وإشاعة روح التسامح هي صفات تجمع العراقيين على اختلاف ألوانهم ومسمياتهم، لافتا إلى أن العراق لا يكون عراقا من دون جميع مكوناته وأطيافه.من جانبهم، أكد رجال الدين المسيحيون أنهم جزء لا يتجزأ من هذا البلد، معربين عن تطلعهم لأن يشهد العراق مزيدا من الأمن والاستقرار وأن يسود الوئام والطمأنينة ويعم الخير جميع مدن العراق./انتهى3

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