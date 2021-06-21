الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له يصلون إلى باريس

2021/06/21 | 23:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي يصل إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية”.

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