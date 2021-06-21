2021/06/21 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنتُ هناك يوماً حافياً وبجيبي مثلٌ بغداديٌّ ضحاك كان النحاس طرياً ولمّاعاً وظهرُ البلاد لم ينكسر بعدُ .أيامها لم يتلوث الزقاق الملتوي بفوائض اللدائن الصينية والتركية قرطاسية الأولاد بمكانٍ آخر وأحذيتهم من باتا وزبلوق وروغان ربما من خاصرة سوق الهرج الكبير بالباب الشرقي حيث البضائع الرخيصة مقصورة على سكنة الصرائف وجيوب العوز كانت المطارق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يا سوق الصفافير أغثني- علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يا سوق الصفافير أغثني- علي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).