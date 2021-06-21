2021/06/21 | 23:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رائحة كريهة تنبعث من أعماق التجويف تمنع الوصول الى القعر المهرة – اليمن(أ ف ب) – يحيط الغموض ببئر برهوت في شرق اليمن، أذ تكثر القصص والأساطير التي يتداولها الناس عن كونها مسكونةً من الجن، إذ لا يُعرف الكثير عن هذه الحفرة العميقة. على بعد قرابة 1300 كيلومتر شرق العاصمة صنعاء، قرب الحدود مع سلطنة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بئر وسط صحراء اليمن..حفرة غامضة تحوم حولها أساطير الجنّ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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