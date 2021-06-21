بئر‭ ‬وسط‭ ‬صحراء‭ ‬اليمن‭..‬حفرة‭ ‬غامضة‭ ‬تحوم‭ ‬حولها‭ ‬أساطير‭ ‬الجنّ‭ ‬

2021/06/21 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رائحة‭ ‬كريهة‭ ‬تنبعث‭ ‬من‭ ‬أعماق‭ ‬التجويف‭ ‬تمنع‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬القعر المهرة‭ – ‬اليمن‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يحيط‭ ‬الغموض‭ ‬ببئر‭ ‬برهوت‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬اليمن،‭ ‬أذ‭ ‬تكثر‭ ‬القصص‭ ‬والأساطير‭ ‬التي‭ ‬يتداولها‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬مسكونةً‭ ‬من‭ ‬الجن،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يُعرف‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الحفرة‭ ‬العميقة‭.‬ على‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬1300‭ ‬كيلومتر‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء،‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سلطنة‭ […]

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