أسابيع الأزياء في العالم تبحث عن هوية جديدة

2021/06/21 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬ميلانو،‭ ‬تنتقل‭ ‬شعلة‭ ‬أسابيع‭ ‬الموضة‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬عروض‭ ‬للملابس‭ ‬الرجالية‭ ‬الجاهزة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تتبعها‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬ويسعى‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬هويته‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الصيغ‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬اعتُمدَت‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الوباء،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬امتناع‭ ‬عدد‭ […]

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