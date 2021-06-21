العراق يدرس معالجة آثار تغيير سعر الصرف واستثمار ارتفاع النفط

2021/06/21 | 23:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أفصحت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عن اتجاهين تعمل من خلالهما على دعم القطاع الخاص والنهوض به، وفيما حددت خيارين لاستثمار ارتفاع أسعار النفط، كشفت عن دراسة مشتركة لمعالجة آثار تغيير سعر صرف الدولار.وقال …

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