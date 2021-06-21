اعتقال رجل دين 'متشدد' بتهمة الاعتداء الجنسي (صور)

2021/06/21 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتقلت السلطات الباكستانية، الاثنين، رجل دين "متشدد" بتهمة الاعتداء الجنسي على طالب في مدرسة دينية.

وقالت الشرطة الباكستانية اليوم، (21 حزيران 2021)، ان المتهم "عزيز الرحمن" وجهت إليه التهم الأسبوع الماضي بعد انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها تظهره أثناء اعتدائه على الطالب.

بدوره نفى رجل الدين الاتهام في بيان مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه تم تخديره قبل التصوير.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، إن المحكمة أمرت الشرطة بإجراء فحوص طبية وفحص الحمض النووي لرجل الدين.

وذكر الطالب، الذي بينت الشرطة أنه في العشرينات من عمره، إن رجل الدين كان يعتدي عليه على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وعزيز الرحمن في الستينات من عمره وقاد تجمعات مناهضة للتجديف على خلفية الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد، بحسب "رويترز".

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