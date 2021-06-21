كتلة النهج الوطني: الغرب والشرق اجتثونا من الحكم.. البعثيون أفضل حالا منا !

2021/06/21 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، الاثنين، ان الغرب والشرق قاموا باجتثاثنا بسبب عدم ولائنا لهما، فيما أشار إلى ان حال البعثيين أفضل منهم.

وذكر العقابي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (21 حزيران 2021)، انه "ليس لدينا أي ولاء شرقي أو غربي لذلك كلا الطرفين قاموا باجتثاثنا، كما ان حال البعثيين أفضل منا، حيث تجري امورهم بصورة جيدة ولديهم استثناءات وناس تدافع عنهم".

وأضاف، اننا "لسنا مشاركين في الحكومة، فلم نتسلم المناصب كما المئات (من هب ودب) حصل على الحقائب الوزارية، وان وجودنا في الحكومة طول 17 سنة كان بنسبة نصف واحد بالمئة".

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