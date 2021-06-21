"لانتهاك قانون الانتخاب".. مثول 69 شخصا أمام القضاء الجزائري

2021/06/21 | 23:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الجزائرية، الاثنين، أن 69 شخصا عرضوا على القضاء، إما في حالة مثول فوري أو للتحقيق، على خلفية خروق لقانون الانتخاب خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو.

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