صور: حملة أمنية ’كبرى’ لمسح وتفتيش شوارع العاصمة بغداد

2021/06/21 | 23:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شرعت القوات الامنية في العاصمة بغداد، الاثنين، بحملة كبرى لمسح وتفتيش شوارع العاصمة باستخدام الكلاب البوليسية.

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وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه ( 21 حزيران 2021)، أن طقيادة شرطة محافظة بغداد شرعت بحملة كبيرة لمسح وتفتيش شوارع العاصمة بغداد من خلال استخدام مفارز الكلاب البوليسية لغرض تفتيش الفضاءات الفارغة والساحات والعجلات والدراجات والمناطق السكنية والتجارية والازقة والشوارع".

واضاف البيان ان "العملية تأتي بهدف تأمين قواطع المسؤولية بشكل كامل وديمومة تأمين الحماية اللازمة للمواطنين حيث يشرف قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة شخصيا على انتشار المفارز واستثمار الامكانات المتاحة للقيادة في إنجاح الممارسة".

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