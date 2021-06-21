جهود استثنائية وعملية نوعية للعمليات المشتركة في كركوك

2021/06/21 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال ٤٨ ساعة الماضية تلقي القبض على (٤) مطلوب وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (٣٩) مطلوب وفق مواد قانونية اخرى وتستولي على (٦) عبوة ناسفة ومجموعة من الاعتدة و(١) هاون ٦٠ ملم و(٢) قنبرة هاون ٦٠ ملم وصاروخ دبابة ١٢٢ ملم وعلى (١) بندقية كلاشنكوف

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