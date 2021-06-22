شرطة بغداد تشرع بحملة كبيرة لتفتيش شوارع العاصمة

2021/06/22 | 00:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، الاثنين، عن الشروع بحملة كبيرة لمسح وتفتيش شوارع العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "تم الشروع بحملة كبيرة لمسح وتفتيش شوارع العاصمة من خلال استخدام مفارز الكلاب البوليسية لغرض تفتيش الفضاءات الفارغة والساحات والعجلات والدراجات والمناطق السكنية والتجارية والازقة والشوارع بهدف تأمين قواطع المسؤولية بشكل كامل وديمومة تأمين الحماية اللازمة للمواطنين".

وأضافت أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة يشرف شخصيا على انتشار المفارز واستثمار الامكانات المتاحة للقيادة في إنجاح الممارسة".

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