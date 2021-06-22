صحة بغداد الرصافة تكشف حقيقة تلف اكثر من 250 جرعة من لقاح كورونا

2021/06/22 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت دائرة صحة الرصافة، اليوم الاثنين، الانباء عن تلف اكثر من 250 جرعة من لقاح فايزر في مستشفى فاطمة الزهراء.

وقال بيان للمتحدث باسم الدائرة صلاح صالح، ان "دائرة صحة الرصافة تنفي الخبر نفيا قاطعا".

واكد البيان، ان "اجراءات اعطاء اللقاح جارية على قدم وساق في جميع المنافذ التلقيحية وفق تعليمات وسياقات منظمة الصحة العالمية المعتمدة وهناك خطة لدى صحة الرصافة بالتوسع بعدد المنافذ التلقيحية لتسهيل وتسريع عمليات التلقيح".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الصحة كشف، اليوم الاثنين، عن تلف اكثر من 250 جرعة من لقاح فايزر في مستشفى فاطمة الزهراء بمدينة الصدر.

وكانت وزارة الصحة اعلنت، السبت الماضي، عن وصول شحنه جديدة من لقاح فايزر الى العراق، مبينة انه تم توزيعها الى عموم محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان.

يذكر ان العراق تسلم العديد من الدفعات من جرع لقاح فايزر الاميركي وفق المذكرة المبرمة بين وزارة الصحة العراقية وشركة فايزر الاميركية.

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