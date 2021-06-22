بلجيكا تفوز وتصطحب معها الدنمارك للدور الثاني لبطولة الامم الاوربية

2021/06/22 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حققت بلجيكا فوزها الثالث تواليا ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة الامم الاوربية .وتمكن المنتخب البلجيكي من الفوز على فنلندا وبهدفين دون رد.سجل هدفي بلجيكا كل من اللاعب الفنلندي لوكاس خطا في مرماه بالدقيقة 74 ولوكاكو بالدقيقة 81.وبهذا الفوز نال المنتخب البلجيكي العلامة الكاملة بعد فوزه على روسيا والدنمارك ضمن المجموعة.من جانبه تمكن المنتخب الدنماركي من الفوز على روسيا وبرباعية لهدف.وبفوزها الكبير سترافق الدنمارك بلجيكا الى الدور الثاني من البطولة./انتهى3

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