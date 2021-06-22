الميناء يدك شباك زاخو بثلاثية

2021/06/22 | 00:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ اكتسح فريق الميناء شباك زاخو بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت في ملعب الفيحاء لحساب الجولة 32 من الدوري الممتاز.وحقق فريق الميناء بادية مثالية بعد أن حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من المباراة ترجمها سيف جاسم إلى هدف فيما تألق المدافع حمزة عدنان في المباراة بتسجيله هدفين لفريقه في الدقيقتين 30 و39 لينتهي الشوط الأول بتقدم الميناء بثلاثية نظيفة.ورغم البداية الطيبة لزاخو في الشوط الثاني وتسجيله هدف مبكر في الدقيقة الأولى من الشوط من ركلة جزاء سجل منها محمد جواد إلا أن دفاع الميناء أغلق المنافذ لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.الميناء رفع رصيده إلى 41 نقطة ويتقدم للمركز الثامن فيما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 41 في المركز التاسع./انتهى

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