2021/06/22 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهمي_الكتوت الأردن: شهدت الاسواق الأردنية ارتفاع ملحوظا على معظم المواد الغذائية والسلع الضروية خلال الاشهرالاخيرة، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع بسبب عوامل داخلية وخارجية، حيث يواجه الاقتصاد العالمي ارتفاعا في معدلات التضخم مدفوعا بضخ تريليونات الدولارات لتحفيزالاقتصاد للخروج من حالة الانكماش وتداعيات جائحة كورونا، مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي وتخفيف القيود على القطاعات الاقتصادية، ارتفعت اسعار المواد الاول ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حذاري من تداعيات ارتفاع الاسعار - فهمي الكتوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حذاري من تداعيات ارتفاع الاسعار - فهمي الكتوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).