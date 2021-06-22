‭ ‬تحذير‭ ‬بريطاني‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬العراق‭ ‬

2021/06/22 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬يتعقب‭ ‬خلايا‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والانبار‭ ‬ بارزاني‭ ‬يهاتف‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬الجديد‭ ‬ويتباحث‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي‭ ‬بشأن‭ ‬دعم‭ ‬الشراكة‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أربيل‭ – ‬فريد‭ ‬حسن‭ ‬ حذّر‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬ستيفن‭ ‬هيكي،‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬العراق‭.‬ وقال‭ ‬هيكي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬من‭ ‬بغداد،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ ‬لدينا‭ […]

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