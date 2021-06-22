2021/06/22 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جهاز مكافحة الإرهاب يتعقب خلايا لداعش في بغداد والانبار بارزاني يهاتف الرئيس الإيراني الجديد ويتباحث مع السفير الأمريكي بشأن دعم الشراكة بغداد – عبدالحسين غزال أربيل – فريد حسن حذّر السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، من تصعيد عسكري يهدد أمن العراق. وقال هيكي في تصريح من بغداد، امس الاثنين، لدينا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحذير بريطاني من تصعيد يهدد أمن العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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