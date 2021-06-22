ايران تدرك الأهم من النووي

2021/06/22 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام افتتح الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بالإعلان الصريح عن الصواريخ البالستية التي يصل مداها الى ألف أو الفي ميل ليست في موضع التفاوض مطلقاً، في الوقت تدل الإشارات الواردة من مفاوضات تجديد الاتفاق النووي على ان الوصول الى توقيع الاتفاق بصيغة جديدة بات ممكناً بالرغم من انتظار اجتيار النقطة الأصعب، من دون […]

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