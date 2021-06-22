2021/06/22 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انقرة- توركان إسماعيل رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين أن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي جو بايدن في 14 حزيران/يونيو أتاح فتح «حقبة جديدة» بين البلدين بعد توتر ساد لسنوات العلاقات بينهما.
وصرّح إردوغان للصحافيين بعد جلسة للحكومة برئاسته «نعتقد أننا فتحنا الأبواب لحقبة جديدة مع الولايات المتحدة قائمة على أسس إيجابية […]
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وصرّح إردوغان للصحافيين بعد جلسة للحكومة برئاسته «نعتقد أننا فتحنا الأبواب لحقبة جديدة مع الولايات المتحدة قائمة على أسس إيجابية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان:حقبة جديدة في العلاقات بين واشنطن وأنقرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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