إردوغان:حقبة جديدة في العلاقات بين واشنطن وأنقرة

2021/06/22 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬توركان‭ ‬إسماعيل‭ ‬ رأى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعه‭ ‬بنظيره‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬أتاح‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬حقبة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬توتر‭ ‬ساد‭ ‬لسنوات‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭.‬ وصرّح‭ ‬إردوغان‭ ‬للصحافيين‭ ‬بعد‭ ‬جلسة‭ ‬للحكومة‭ ‬برئاسته‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أننا‭ ‬فتحنا‭ ‬الأبواب‭ ‬لحقبة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬إيجابية‭ […]

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