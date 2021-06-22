بلجيكا والدنمارك تتأهلان لثمن نهائي كأس أمم أوروبا

2021/06/22 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعتأهل منتخبا بلجيكا والدنمارك الى ثمن نهائي كأس أمم اوروبا بعد تغلبهما على فنلندا وروسيا مساء اليوم الاثنين.وحقق منتخب بلجيكا فوزه الثالث على التوالي، في دور مجموعات بطولة يورو 2020، على حساب فنلندا (2-0).وجاء هدف بلجيكا الأول بنيران صديقة، عن طريق الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي في الدقيقة 74، ثم أضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني بعدها بـ7 دقائق.ورفع هذا الانتصار رصيد المنتخب البلجيكي للنقطة التاسعة، في صدارة المجموعة الثانية، بينما تراجعت فنلندا للمركز الثالث، برصيد 3 نقاط، لتخطف منها الدنمارك الوصافة بعد فوزها على روسيا (4-1).وفي مباراة اخرى، فازت الدنمارك على روسيا (4-1)، في مباراة مثيرة بملعب باركن، لتتأهل لدور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم، بعد خسارة غريمتها فنلندا في المجموعة الثانية أمام بلجيكا.واحتل منتخب بلجيكا المركز الاول بالعلامة الكاملة والدنمارك المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما تأتي فنلندا في المركز الثالث بفارق الأهداف.

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