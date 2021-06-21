بعد خسارته قضائيا.. رئيس نادي الهلال السابق يعتذر لأمير سعودي

2021/06/22 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نجم ورئيس نادي الهلال السعودي السابق، سامي الجابر، اعتذارا للأمير نواف بن سعد في قضية "عدم تدقيق 170 مليون ريال" كانت قد أدت إلى نزاع قضائي بينهما

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