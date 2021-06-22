2021/06/22 | 00:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على متهمين اثنين بزورق اجنبي جنوبي البلاد .وذكرت في بيان انه : من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من قيادة القوة البحرية من القاء القبض على متهمين أثنين كانا على متن زورق صيد أجنبي، بعد دخوله المنطقة المحظورة في ميناء العميه النفطي.واضاف : تم اعتراضه من قبل زورق دورية تابع للقوات البحرية العراقية، وقد تبين أن هذا الزورق يحمل مادة وقود الكاز.واشار البيان الى انه تم انخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية./انتهى3

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