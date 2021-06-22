الاعلام الامني: القبض على متهمين اثنين كانا على متن زورق في ميناء العمية النفطي

2021/06/22 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، القاء القبض على متهمين اثنين على متن زورق صيد اجنبي في ميناء العمية النفطي.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من قيادة القوة البحرية من القاء القبض على متهمين أثنين كانا على متن زورق صيد أجنبي، بعد دخوله المنطقة المحظورة في ميناء العمية النفطي".واضافت، انه "تم اعتراضه من قبل زورق دورية تابع للقوات البحرية العراقية، وقد تبين أن هذا الزورق يحمل مادة وقود الكاز، حيث اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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