2021/06/22 | 01:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصعيد بين أكراد سوريا والعراق على خلفية الصراع بين العمال الكردستاني والديمقراطي الكردستاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/22 | 01:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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