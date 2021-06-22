حادث قطار مروع جديد في مصر

2021/06/22 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) – قُتل شخصان وأصيب ستة آخرين بجروح في حادث تصادم وقع في جنوب القاهرة الإثنين بين قطار بضائع وحافلتي ركاب، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.وقالت الوزارة في بيان إنّه “توفي مواطنان وأصيب ستّة آخرون في حادث تصادم قطار بضائع بمدينة حلوان”.بدورها أعلنت هيئة سكك حديد مصر في بيان أنّ […]

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