2021/06/22 | 01:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتحطمت طائرة خفيفة في منطقة إيليا بشمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، مما أسفر عن مصرع شخصين.وأفاد التلفزيون اليوناني بأن الطائرة أقلعت من مطار ميسولونغي لتنفيذ تحليق تدريبي، وتحطمت في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.وكان على متن الطائرة طيار وراكب، تم العثور على جثتيهما في أعقاب الحادث.وتحطمت الطائرة بالقرب من مبنى سكني، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخصين جراء تحطم طائرة في اليونان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخصين جراء تحطم طائرة في اليونان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).