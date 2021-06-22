الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ثلاثة

2021/06/22 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الاستخبارات العراقية ، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص تسللوا من سوريا باتجاه الأراضي العراقية، وفقا لما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقية.

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