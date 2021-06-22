زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جزر دوديكانيسيا اليونانية

2021/06/22 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.9 درجات ضرب جزر دوديكانيسيا في اليونان في المنطقة الحدودية مع تركيا، الثلاثاء.

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