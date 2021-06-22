من هاواي إلى الفضاء.. ناسا تختبر حيوانا بحريا في المحطة الدولية

2021/06/22 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" العشرات من صغار حيوان الحبار إلى الفضاء لدراستها

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