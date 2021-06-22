2021/06/22 | 03:53 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تناقش الحلقة أسباب وحلول مشكلة التصحر في العراق، وكيف يمكن للدولة مواجهتها، وتبحث في المبادرات المطروحة لزراعة الأشجار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التصحر في بلاد ما بين النهرين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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