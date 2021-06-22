السلطات العراقية تكشف سبب انقطاع الكهرباء عن

2021/06/22 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية توزيع كهرباء واسط، الاثنين، إعادة محطة الزبيدية إلى العمل بعد إصلاح الخلل الفني الذي تسبب بانقطاع الكهرباء عن كافة محافظات الجنوب والوسط، مساء الاثنين.

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