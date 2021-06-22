واشنطن تهنئ أرمينيا على الانتخابات التشريعية.. وتدعو المتنافسين إلى

2021/06/22 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت الولايات المتحدة شعب أرمينيا على الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت، الأحد، ودعت المتنافسين إلى "احترام النتائج"

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