بارزاني مهنئاً رئيسي: نأمل المزيد من التقدم لعلاقاتنا التاريخية

2021/06/22 | 06:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، تهانيه للرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، معربا عن أمله في المزيد من التقدم للعلاقات التاريخية بي...

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