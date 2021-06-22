انباء عن استهداف طائرات مسيرة لقاعدة امريكية في مطار بغداد

2021/06/22 | 06:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية بأن هجوما بطائرات مسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية الأمريكية، في مطار بغداد الدولي....

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