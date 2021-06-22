عزّ العرب من بغداد العباسيين إلى إمارات اليوم

2021/06/22 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأرض العربية قاحلة بغالبها، وبالكاد تطعم سكانها.لذا، أدرك العرب أن خلاصهم في التجارة"

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