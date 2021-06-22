2021/06/22 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفوان_قسام في كتابها "ثورة بلا امرأة" تعالج الكاتبة والباحثة التركية "يبرك زهنأوغلو" قصة رائدة نسوية وسباقة في الصراع لأجل المرأة وحقوقها، وكيف انتهى بها المطاف مهمشة ومقصية ومعاقبة بجريمة “الحلم الثوري!” حلم بدولة تنصف المرأة وتساويها بالرجل، وكيف أرادت أن تكون ثائرة مع الثوار فترة الانتقال والتأسيس الجمهوري في تركيا؛ وتفضح "زهنأوغلو" وتعري القوى التي كانت فترة الانقلاب الأتاتوركي وراء تصفية هذه الرائدة سي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزيهة محي الدين: النسوية المقصية - صفوان قسام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزيهة محي الدين: النسوية المقصية - صفوان قسام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).