متابعات عمالية مصر.حلوان:المحكمة تؤجل نظر قضية الحديد والصلب إلى 26 يوليو الموافق(يوم تأميم قناة السويس!!!). - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/06/22 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر نظرت محكمة القضاء الإداري الاثنين الموافق 21يونيه -حزيران ,القضية رقم رقم 44533 لسنة 75 التي أقامها عدد من عمال الحديد والصلب ورافعي أسمها أمام محكمة القضاء الإداري حيث تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26 يوليوالقادم والذى يتصادف بيوم (تأميم قناة السويس)لاتخاذ إجراءات إعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية وذلكلأن ممثلها امتنع عن حضور الجلسة رغم تواجده بالمحكمة ، يذكر أن المدعين في القضية يطلبوا ب ......





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