العرض السياسي للبيجيدي نكوص وانفصام (5). - سعيد الكحل

2021/06/22 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل إن قيادة حزب العدالة والتنمية ، وهي تصوغ "العرض السياسي" للحزب ، تعاملت مع الشعب المغربي وكأنه بدون ذاكرة أو بصيرة أو فاقد لهما.



وهذا العور السياسي جعلها تعتبر من "الكسب السياسي" لرئاسة الحزب للحكومة "المحافظة على مستوى مقبول من الدين العمومي".



بينما خبراء الاقتصاد يحذرون من أن المديونية وصلت في عهد حكومة البيجيدي ، لمستويات خطيرة لم تصلها في تاريخ مغرب الاستقلال .



فالأرقام الرسمية تشير إلى أن الد ......





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