مصر.. مقتل امرأة بعد ضربها في جلسة لـ

2021/06/22 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتلت امرأة في محافظة مطروح (شمال غربي مصر) بعد تعرضها للضرب خلال جلسة "لطرد الجن من جسدها"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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