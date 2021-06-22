شاهد بالصور.. إحباط مخطط إرهابي واعتقال مسلحين في بغداد

2021/06/22 | 07:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب في العراق امس الاثنين من إحباط هجوم إرهابي خلال عملية لقواته جنوبي العاصمة بغداد....

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