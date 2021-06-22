كورونا.. مخاوف أميركية وأوروبية من المتحور

2021/06/22 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما كشفت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن، يتجه عدد الإصابات في كل من أوروبا والولايات المتحدة إلى ارتفاع كبير، منذ الأسبوع الماضي.

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