2021/06/22 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق ضخم، امس الاثنين، في منطقة الاورفلي التابعة لمدينة الصدر، شرقي العاصمة العراقية بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. اندلاع حريق ضخم بمدينة الصدر شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. اندلاع حريق ضخم بمدينة الصدر شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).